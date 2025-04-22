Отключение газа в Днепре 23 апреля коснется только определенных районов города и отдельных домов

«Газсети» предупредили об отключении газа в Днепре 23 апреля, однако ограничения коснутся только отдельных улиц города, сообщает Politeka.net.

Предупреждение появилось на официальной странице в Фейсбуке филиала ООО «Газсети».

В связи с выполнением ремонтных работ на системе газоснабжения специалистами местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" будет временно ограничено распределение голубого топлива для жильцов ряда жилых домов. В первую очередь затронет следующие адреса:

Литовская, 3;

Токматская, 54.

Кроме того, отключение газа в Днепре 23 апреля может ждать жителей домов:

Богдана Хмельницкого, 15;

Сечевых стрелков, 90б, 143;

Призаводская, 1-130;

Барвенковская, 1-29.

После завершения ремонтных работ распределение голубого топлива будет постепенно возобновлено. Однако для этого необходимо, чтобы жители обеспечили свободный доступ представителям газораспределительной компании к каждому газифицированному жилью.

Это обязательное требование, предусмотренное пунктами 4–8 главы 8 раздела V Правил технической эксплуатации систем газоснабжения (ПТЭХ), утвержденных Приказом Министерства энергетики Украины №402 от 21 октября 2024 года.

Все элементы газовой системы и оборудования подлежат обязательному внешнему осмотру и проверке герметичности путем опрессовки воздухом.

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