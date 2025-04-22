«Газсети» предупредили об отключении газа в Днепре 23 апреля, однако ограничения коснутся только отдельных улиц города, сообщает Politeka.net.
Предупреждение появилось на официальной странице в Фейсбуке филиала ООО «Газсети».
В связи с выполнением ремонтных работ на системе газоснабжения специалистами местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" будет временно ограничено распределение голубого топлива для жильцов ряда жилых домов. В первую очередь затронет следующие адреса:
- Литовская, 3;
- Токматская, 54.
Кроме того, отключение газа в Днепре 23 апреля может ждать жителей домов:
- Богдана Хмельницкого, 15;
- Сечевых стрелков, 90б, 143;
- Призаводская, 1-130;
- Барвенковская, 1-29.
После завершения ремонтных работ распределение голубого топлива будет постепенно возобновлено. Однако для этого необходимо, чтобы жители обеспечили свободный доступ представителям газораспределительной компании к каждому газифицированному жилью.
Это обязательное требование, предусмотренное пунктами 4–8 главы 8 раздела V Правил технической эксплуатации систем газоснабжения (ПТЭХ), утвержденных Приказом Министерства энергетики Украины №402 от 21 октября 2024 года.
Все элементы газовой системы и оборудования подлежат обязательному внешнему осмотру и проверке герметичности путем опрессовки воздухом.
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