У вівторок Україна буде однією з найспекотніших країн Європи – яким буде прогноз погоди в Києві та області на 22 квітня 2025 року.

Експерти Укргідрометцентру та синоптикиня Наталка Діденко дали детальний прогноз погоди в Києві та області на вівторок, 22 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

Протягом доби буде спостерігатися мінлива хмарність, опадів у регіоні не очікується.

Вітер у Києві та області, як передбачає прогноз погоди на 22 квітня, змінних напрямків, слабкий, 3-8 метрів за секунду. Але при цьому через гаряче сухе повітря Укргідрометцентр оголосив про надзвичайну пожежну небезпеку в регіоні.

Вночі температура повітря в столиці становитиме +10+12 градусів, а по області коливатиметься від +8 до +13, пише Politeka.

Вдень знову спекотно. В Києві прогноз погоди на 22 квітня обіцяє до +23+25 градусів тепла, а загалом по регіону від +21 до +26.

Синоптикиня Наталка Діденко у себе в Telegram-каналі відзначила, що у вівторок Україна буде однією з найгарячіших країн у Європі, адже в середньому протягом дня очікується +20+26 тепла. Хоча в нічні години досі ще достатньо прохолодно.

За словам синоптика, цього дня опади у вигляді дощу можливі лише на південному сході, в Криму та в районі Карпат, а на більшості територій сонячно та сухо.

Така ж метеорологічна ситуація триматиметься і найближчими днями, але в суботу через холодний атмосферний фронт почнуться дощі та зниження температури. Уже в неділю при цьому антициклон виштовхає атмосферні фронти, буде сухо, сонячно, але похолодання продовжиться.

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