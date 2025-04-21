Во вторник Украина будет одной из самых жарких стран Европы – каким будет прогноз погоды в Киеве и области на 22 апреля 2025 года.

Эксперты Укргидрометцентра и синоптикиня Наталья Диденко дали детальный прогноз погоды в Киеве и области на вторник, 22 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, осадков в регионе не ожидается.

Ветер в Киеве и области, согласно прогнозу погоды на 22 апреля, переменных направлений, слабый, 3-8 метров в секунду. Но при этом из-за горячего сухого воздуха Укргидрометцентр объявил о чрезвычайной пожарной опасности в регионе.

Ночью температура воздуха в столице +10+12 градусов, а по области будет колебаться от +8 до +13, пишет Politeka.

Днем снова жарко. В Киеве прогноз погоды на 22 апреля обещает до +23+25 градусов тепла, а в целом по региону от +21 до +26.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале отметила, что во вторник Украина – одна из самых горячих стран в Европе, ведь в среднем в течение дня ожидается +20+26 тепла. Хотя в ночные часы еще достаточно прохладно.

По словам синоптика, в этот день осадки в виде дождя возможны только на юго-востоке, в Крыму и в районе Карпат, а на большинстве территорий солнечно и сухо.

Такая же метеорологическая ситуация будет держаться и в ближайшие дни, но в субботу из-за холодного атмосферного фронта начнутся дожди и понижение температуры. Уже в воскресенье при этом антициклон вытолкает атмосферные фронты, будет сухо, солнечно, но похолодание продолжится.

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