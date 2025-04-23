Українцям розповіли, як отримати Картку харків’янина ВПО у 2025 році, відомо умови, переваги та процедура оформлення.

У 2025 році мешканці Харкова, включаючи внутрішньо переміщених осіб (ВПО), мають змогу оформити іменну Картку харків’янина, яка замінює E-ticket та надає низку переваг, передає Politeka.

Зокрема, ВПО можуть безкоштовно відвідувати Харківський зоопарк, користуватися товарами та послугами партнерів програми за спеціальними цінами.

Що потрібно, щоб отримати Картку харків’янина у 2025 році?

Оформлення доступне через мобільний застосунок Open Kharkiv, де можна замовити:

Цифрову ;

Пластикову ;

або обидва формати одночасно.

Із грудня минулого року її також можуть отримати внутрішньо переміщені особи.

Щоб оформити, потрібно заповнити анкету-заяву в одному з двох форматів:

Електронна — заповнюється онлайн;

Паперова — подається особисто.

Подати паперову анкету можна в:

управління соціального захисту населення;

ЦНАП;

адміністрації районів Харківської міської ради;

виконавчі органи, КП, установи — для співробітників;

школи міста — для оформлення учнівських квитків.

При подачі паперової анкети потрібно мати з собою:

документ, що посвідчує особу;

підтвердження реєстрації місця проживання.

Попередня реєстрація не обов’язкова. Достатньо прийти до зручного центру надання адмінпослуг, обрати потрібну послугу в терміналі, отримати талон і дочекатися своєї черги.

Картка харків’янина — це не лише транспортний засіб, а й інструмент економії та соціального захисту.

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