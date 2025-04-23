У 2025 році мешканці Харкова, включаючи внутрішньо переміщених осіб (ВПО), мають змогу оформити іменну Картку харків’янина, яка замінює E-ticket та надає низку переваг, передає Politeka.
Зокрема, ВПО можуть безкоштовно відвідувати Харківський зоопарк, користуватися товарами та послугами партнерів програми за спеціальними цінами.
Що потрібно, щоб отримати Картку харків’янина у 2025 році?
Оформлення доступне через мобільний застосунок Open Kharkiv, де можна замовити:
- Цифрову ;
- Пластикову ;
- або обидва формати одночасно.
Із грудня минулого року її також можуть отримати внутрішньо переміщені особи.
Щоб оформити, потрібно заповнити анкету-заяву в одному з двох форматів:
Електронна — заповнюється онлайн;
Паперова — подається особисто.
Подати паперову анкету можна в:
- управління соціального захисту населення;
- ЦНАП;
- адміністрації районів Харківської міської ради;
- виконавчі органи, КП, установи — для співробітників;
- школи міста — для оформлення учнівських квитків.
При подачі паперової анкети потрібно мати з собою:
документ, що посвідчує особу;
підтвердження реєстрації місця проживання.
Попередня реєстрація не обов’язкова. Достатньо прийти до зручного центру надання адмінпослуг, обрати потрібну послугу в терміналі, отримати талон і дочекатися своєї черги.
Картка харків’янина — це не лише транспортний засіб, а й інструмент економії та соціального захисту.
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