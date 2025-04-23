Украинцам рассказали, как получить Карточку харьковчанина ВПЛ в 2025 году, известно условия, преимущества и процедура оформления.

В 2025 году жители Харькова , включая внутренне перемещенные лица (ВПЛ), могут оформить именную Карточку харьковчанина, которая заменяет E-ticket и предоставляет ряд преимуществ, передает Politeka.

В частности, ВПЛ могут бесплатно посещать Харьковский зоопарк, пользоваться товарами и услугами партнеров программы по специальным ценам.

Что нужно, чтобы получить Карту харьковчанина в 2025 году?

Оформление доступно через мобильное приложение Open Kharkiv, где можно заказать:

Цифровую;

Пластиковую;

или оба формата одновременно.

С декабря прошлого года ее также могут получить внутренне перемещенные лица.

Чтобы оформить, нужно заполнить анкету-заявление в одном из двух форматов:

Электронная – заполняется онлайн;

Бумажная – подается лично.

Подать бумажную анкету можно в:

управление социальной защиты населения;

ЦНАП;

администрации районов Харьковского городского совета;

исполнительные органы, КП, учреждения – для сотрудников;

школы города – для оформления ученических билетов.

При подаче бумажной анкеты нужно иметь с собой:

документ, удостоверяющий личность;

подтверждение регистрации места жительства.

Предварительная регистрация не обязательна. Достаточно прийти в удобный центр предоставления админуслуг, выбрать нужную услугу в терминале, получить талон и дождаться своей очереди.

Карточка харьковчанина – это не только транспортное средство, но и инструмент экономии и социальной защиты.

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