В 2025 году жители Харькова , включая внутренне перемещенные лица (ВПЛ), могут оформить именную Карточку харьковчанина, которая заменяет E-ticket и предоставляет ряд преимуществ, передает Politeka.
В частности, ВПЛ могут бесплатно посещать Харьковский зоопарк, пользоваться товарами и услугами партнеров программы по специальным ценам.
Что нужно, чтобы получить Карту харьковчанина в 2025 году?
Оформление доступно через мобильное приложение Open Kharkiv, где можно заказать:
- Цифровую;
- Пластиковую;
- или оба формата одновременно.
С декабря прошлого года ее также могут получить внутренне перемещенные лица.
Чтобы оформить, нужно заполнить анкету-заявление в одном из двух форматов:
Электронная – заполняется онлайн;
Бумажная – подается лично.
Подать бумажную анкету можно в:
- управление социальной защиты населения;
- ЦНАП;
- администрации районов Харьковского городского совета;
- исполнительные органы, КП, учреждения – для сотрудников;
- школы города – для оформления ученических билетов.
При подаче бумажной анкеты нужно иметь с собой:
документ, удостоверяющий личность;
подтверждение регистрации места жительства.
Предварительная регистрация не обязательна. Достаточно прийти в удобный центр предоставления админуслуг, выбрать нужную услугу в терминале, получить талон и дождаться своей очереди.
Карточка харьковчанина – это не только транспортное средство, но и инструмент экономии и социальной защиты.
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