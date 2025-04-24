Українцям розповіли, як отримати одноразову грошову допомогу мобілізованим в Одесі у 2025 році.

У 2025 році мобілізовані військовослужбовці в Одесі можуть отримати одноразову грошову допомогу після укладення першого контракту на службу, передає Politeka.

Розмір виплати залежить від категорії особи, яка підписує контракт, та визначається законом відповідно до прожиткового мінімуму на 1 січня поточного року.

Одноразова грошова виплата надається:

військовослужбовцям, прийнятим на посади рядового складу на строк не менше 3 років;

особам сержантського та старшинського складу з контрактом на 3 роки і більше;

представникам офіцерського складу з договором строком від 1 року;

військовим, що уклали терміном на 5 років і більше, зокрема випускникам військових вишів або навчальних підрозділів цивільних ЗВО (за умови подальшого призначення на посади та початку виконання службових обов’язків).

Щоб отримати грошову допомогу в Одесі, мобілізований має:

Звернутися особисто до управління соціального захисту населення за місцем офіційної реєстрації.

У деяких громадах документи можна також подати через ЦНАП.

Якщо мобілізований є внутрішньо переміщеною особою, слід звертатися до відповідної районної ради за фактичним місцем проживання, маючи при собі довідку ВПО.

Обов’язково мати:

військовий квиток або довідку ТЦК;

додаткові документи за потреби.

Якщо подати документи особисто неможливо, це можуть зробити члени родини.

Сума призначається після набрання чинності договір, призначення на посаду та вступу до виконання службових обов’язків, відповідно до наказу командира.

Скільки становить одноразова виплата у 2025 році:

Рядовий — 24 224 грн (8 прожиткових мінімумів);

Сержантський та старшинський — 27 252 грн (9 прожиткових мінімумів);

Офіцерський — 30 280 грн (10 прожиткових мінімумів).

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