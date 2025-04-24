Украинцам рассказали, как получить единовременную денежную помощь мобилизованным в Одессе в 2025 году.

В 2025 году мобилизованные военнослужащие в Одессе могут получить единовременное пособие после заключения первого контракта на службу, передает Politeka.

Размер выплаты зависит от категории подписывающего контракт и определяется законом в соответствии с прожиточным минимумом на 1 января текущего года.

Единовременная денежная выплата предоставляется:

военнослужащим, принятым на должности рядового состава сроком не менее 3 лет;

лицам сержантского и старшинского состава с контрактом на 3 года и больше;

представителям офицерского состава с договором сроком от 1 года;

военным, заключившим сроком на 5 лет и более, в частности выпускникам военных вузов или учебных подразделений гражданских ЗВО (при дальнейшем назначении на должности и начале выполнения служебных обязанностей).

Чтобы получить денежную помощь в Одессе, мобилизованный должен:

Обратиться лично в управление социальной защиты населения по месту официальной регистрации.

В некоторых общинах документы можно подать через ЦНАП.

Если мобилизованный является внутренне перемещенным лицом, следует обращаться в соответствующий районный совет за фактическим местожительством, имея при себе справку ВПЛ.

Обязательно иметь:

военный билет или справку ТЦК;

дополнительные документы при необходимости.

Если подать документы лично невозможно, это могут сделать члены семьи.

Сумма назначается после вступления в силу договора, назначения на должность и вступления в исполнение служебных обязанностей, согласно приказу командира.

Сколько составляет единовременная выплата в 2025 году:

Рядовой - 24 224 грн (8 прожиточных минимумов);

Сержантский и старшинский – 27 252 грн (9 прожиточных минимумов);

Офицерский – 30 280 грн (10 прожиточных минимумов).

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