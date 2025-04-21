У вівторок, 22 квітня 2025 року, прогноз погоди в Харкові та області обіцяє мінливу хмарність, без жодного натяку на опади, повідомляє Politeka.
Загалом синоптики відзначають, що у вівторок Україна буде однією з найспекотніших країн у Європі, але вночі все ще буде досить прохолодно.
Як повідомляють у регіональному центрі з гідрометеорології, вітер протягом доби буде східного напрямку, помірний, від пʼяти до десяти метрів за секунду.
Температура повітря в Харкові, відповідно до прогнозу погоди на 22 квітня, вночі становитиме +8+10 градусів, а вдень до +23+25, пише Politeka.
При цьому по Харківській області прогноз погоди на 22 квітня передбачає, що в нічні години температура коливатиметься від +6 до +11 тепла, а вдень повітря прогріється до +21+26.
За даними Укргідрометцентру, в середу в регіоні знову досить спекотно, максимум термометри покажуть +22+27 градусів, без опадів.
Уже в четвер та пʼятницю протягом дня місцями очікуються невеликі короткочастні дощі. Вітер слабкий північно-східний, до трьох-восьми метрів за секунду, а температура вдень знову до +22+27.
У середу почнеться похолодання, але буквально на кілька градусів – термометри покажуть +20+25 тепла. При цьому пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.
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