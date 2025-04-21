Чего ждать от прогноза погоды в Харькове и области на 22 апреля 2025 года и когда в регион придет новая волна дождей и похолодания.

Во вторник, 22 апреля 2025 года, прогноз погоды в Харькове и области обещает переменную облачность, без намека на осадки, сообщает Politeka.

В общем, синоптики отмечают, что во вторник Украина будет одной из самых жарких стран в Европе, но ночью все еще будет достаточно прохладно.

Как сообщают в региональном центре по гидрометеорологии, ветер в течение суток будет восточного направления, умеренный, от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха в Харькове, согласно прогнозу погоды на 22 апреля, ночью составит +8+10 градусов, а днем ​​до +23+25, пишет Politeka.

При этом по Харьковской области прогноз погоды на 22 апреля предполагает, что в ночные часы температура будет колебаться от +6 до +11 тепла, а днем ​​воздух прогреется до +21+26.

По данным Укргидрометцентра, в среду в регионе снова достаточно жарко, максимум термометры покажут +22+27 градусов, без осадков.

Уже в четверг и пятницу местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер слабый северо-восточный, до трех-восьми метров в секунду, а температура днем ​​снова до +22+27.

В среду начнется похолодание, но буквально на несколько градусов – термометры покажут +20+25 тепла. При этом пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

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