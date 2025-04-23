Одноразова грошова допомога мобілізованим у Дніпрі у 2025 році, відомо про суми виплат, умови та порядок отримання.

У 2025 році держава продовжує забезпечувати мобілізованих зокрема у Дніпрі різними видами допомоги: грошовим, матеріальним та іншими формами забезпечення, передає Politeka.

Розмір забезпечення визначається індивідуально згідно із Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (стаття 9).

До уваги беруться звання, посада, умови служби, наукові ступені та інші чинники.

Що входить до грошового забезпечення військових:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

щомісячні додаткові виплати (надбавки, доплати, премії);

одноразові додаткові виплати, включаючи одноразову грошову допомогу.

Одноразову допомогу у Дніпрі та в Україні в цілому надають тим, хто вперше укладає контракт на військову службу.

У кожному регіоні можуть бути свої особливості оформлення, однак основні умови залишаються незмінними, виплати надаються:

при прийомі на посади рядового строком на 3 роки;

при вступі на посади сержантського і старшинського складу на 3 роки і більше;

при підписанні контракту на 1 рік і більше для офіцерського;

за контрактом терміном від 5 років — для військових після завершення навчання у військових закладах або підрозділах цивільних вишів (за держзамовленням) — за умови призначення на відповідну посаду.

Щоб отримати виплату, мобілізованому необхідно особисто звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або подати документи через ЦНАП, якщо така можливість передбачена в громаді.

Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) — звернення можливе до органу місцевого самоврядування за фактичним місцем проживання на основі довідки ВПО.

Обов’язково мати з собою:

військовий квиток або довідку ТЦК;

інші документи за потреби.

У разі неможливості особистого звернення документи можуть подати члени родини.

Розмір одноразової грошової допомоги у 2025 році:

Рядовий склад — 24 224 грн (еквівалент 8 прожиткових мінімумів на 01.01.2025);

Сержантський і старшинський — 27 252 грн (9 прожиткових мінімумів);

Офіцерський — 30 280 грн (10 прожиткових мінімумів).

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