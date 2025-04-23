У 2025 році держава продовжує забезпечувати мобілізованих зокрема у Дніпрі різними видами допомоги: грошовим, матеріальним та іншими формами забезпечення, передає Politeka.
Розмір забезпечення визначається індивідуально згідно із Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (стаття 9).
До уваги беруться звання, посада, умови служби, наукові ступені та інші чинники.
Що входить до грошового забезпечення військових:
посадовий оклад;
оклад за військовим званням;
щомісячні додаткові виплати (надбавки, доплати, премії);
одноразові додаткові виплати, включаючи одноразову грошову допомогу.
Одноразову допомогу у Дніпрі та в Україні в цілому надають тим, хто вперше укладає контракт на військову службу.
У кожному регіоні можуть бути свої особливості оформлення, однак основні умови залишаються незмінними, виплати надаються:
при прийомі на посади рядового строком на 3 роки;
при вступі на посади сержантського і старшинського складу на 3 роки і більше;
при підписанні контракту на 1 рік і більше для офіцерського;
за контрактом терміном від 5 років — для військових після завершення навчання у військових закладах або підрозділах цивільних вишів (за держзамовленням) — за умови призначення на відповідну посаду.
Щоб отримати виплату, мобілізованому необхідно особисто звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або подати документи через ЦНАП, якщо така можливість передбачена в громаді.
Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) — звернення можливе до органу місцевого самоврядування за фактичним місцем проживання на основі довідки ВПО.
Обов’язково мати з собою:
військовий квиток або довідку ТЦК;
інші документи за потреби.
У разі неможливості особистого звернення документи можуть подати члени родини.
Розмір одноразової грошової допомоги у 2025 році:
Рядовий склад — 24 224 грн (еквівалент 8 прожиткових мінімумів на 01.01.2025);
Сержантський і старшинський — 27 252 грн (9 прожиткових мінімумів);
Офіцерський — 30 280 грн (10 прожиткових мінімумів).
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.
Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.
Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.