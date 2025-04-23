Единоразовая денежная помощь мобилизованным в Днепре в 2025 году, известно о суммах выплат, условиях и порядке получения.

В 2025 году государство продолжает обеспечивать мобилизованных в частности в Днепре разными видами помощи: денежным, материальным и другими формами обеспечения, передает Politeka.

Размер довольствия определяется индивидуально согласно Закону Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (статья 9).

Учитываются звания, должность, условия службы, научные степени и другие факторы.

Что входит в денежное обеспечение военных:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

ежемесячные дополнительные выплаты (надбавки, доплаты, премии);

единовременные дополнительные выплаты, включая единовременную денежную помощь.

Единоразовая помощь в Днепре и Украине в целом предоставляется тем, кто впервые заключает контракт на военную службу.

В каждом регионе могут быть свои особенности оформления, однако основные условия остаются неизменными, выплаты предоставляются:

при приеме на должности рядового сроком 3 года;

при вступлении в должности сержантского и старшинского состава на 3 года и более;

при подписании контракта на 1 год и более для офицерского;

по контракту сроком от 5 лет - для военных после завершения обучения в военных учреждениях или подразделениях гражданских вузов (по госзаказу) - при условии назначения на соответствующую должность.

Чтобы получить выплату, мобилизованному необходимо лично обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или подать документы через ЦНАП, если такая возможность предусмотрена в общине.

Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) обращение возможно в орган местного самоуправления по фактическому месту жительства на основе справки ВПЛ.

Обязательно иметь с собой:

военный билет или справку ТЦК;

другие документы при необходимости.

В случае невозможности личного обращения, документы могут подать члены семьи.

Размер единовременного пособия в 2025 году:

Рядовой состав - 24 224 грн (эквивалент 8 прожиточных минимумов на 01.01.2025);

Сержантский и старшинский – 27 252 грн (9 прожиточных минимумов);

Офицерский – 30 280 грн (10 прожиточных минимумов).

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