"Укрзалізниця" вже оприлюднила новий графік поїздів з Києва з 25 квітня, тож містянам варто знати, про які зміни йдеться.

Новий графік поїздів з Києва з 25 квітня відкриває додаткову можливість дістатися до прекрасного міста Кам’янець-Подільський, повідомляє Politeka.

Як зазначають у пресслужбі компанії, даний розклад буде особливо зручним для тих, хто планує весняні поїздки по Україні.

"Укрзалізниця" відгукнулася на підвищений попит пасажирів і запускає ще один рейс, який курсуватиме в пікові дні квітня та травня. Отже, додатковий пасажир №239/240 зі столиці до Кам’янець-Подільського вирушатиме з центрального вокзалу у цю п'ятницю та 2 травня.

Час відправлення - 07:47, прибуття до пункту призначення - 17:38. У зворотному напрямку потяг стартує того ж дня о 13:44 і прибуває до столиці близько 22:00. Маршрут охоплює важливі станції: Вишневе, Козятин, Калинівка-1, Вінниця, Гнівань, Хмельницький та Гречани.

Новий графік поїздів з Києва з 25 квітня передбачає, що подорож для багатьох стане зручнішою. У складі передбачені плацкартні, купейні вагони та вагони класу СВ, тож кожен мандрівник може обрати те, що по карману.

У компанії зазначили, що продаж уже відкрито в мобільному застосунку, на сайті, а також у звичних касах. Поділля у весняний період - це окрема історія: квітучі краєвиди, історичні фортеці, туристичні маршрути. Це точно варте поїздки, тим більше, що це стало набагато зручніше для багатьох містян як на кінецвих станціях, так і проміжних.

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