Новый график поездов из Киева с 25 апреля открывает дополнительную возможность добраться до прекрасного города Каменец-Подольский, сообщает Politeka.
Как отмечают в пресс-службе компании, данное расписание будет особенно удобен тем, кто планирует весенние поездки по Украине.
"Укрзализныця" отозвалась на повышенный спрос пассажиров и запускает еще один рейс, который будет курсировать в пиковые дни этого месяца и мая.
Время отправления – 07:47, прибытие в пункт назначения – 17:38. В обратном направлении он стартует в тот же день в 13:44 и прибывает в столицу около 22:00. Маршрут охватывает важные станции: Вишневое, Казатин, Калиновка-1, Винница, Гнивань, Хмельницкий и Гречаны.
Новый график поездов из Киева с 25 апреля предполагает, что путешествие для многих станет более удобным. В составе предусмотрены плацкартные, купейные вагоны и вагоны класса СВ, так что каждый путешественник может выбрать то, что по карману.
В компании отметили, что продажи уже открыты в мобильном приложении, на сайте, а также в привычных кассах. Подолье в весенний период – это отдельная история: цветущие пейзажи, исторические крепости, туристические маршруты. Это точно стоит поездки, тем более, что это стало гораздо удобнее для многих горожан как на конечных станциях, так и промежуточных.
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