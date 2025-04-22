Зафіксовано подорожчання проїзду в Одеській області як у міському, так і в приміському транспорті — пасажирам доводиться витрачати більше, повідомляє Politeka.

Розповідаємо, де зросли ціни.

Найпомітніше торкнулося приміських маршрутів: зокрема, проїзд з обласного центру до Південного подорожчав одразу на 20 гривень — з 50 до 70 грн. Основні причини зростання цін — підвищення вартості пального, збільшення зарплат водіям та витрат на обслуговування транспорту.

У самому Ізмаїлі проїздна ціна у маршрутках зросла з 15 до 20 гривень, що стало частиною загальної тенденції до здорожчання транспорту в регіоні.

Натомість в Одесі тарифи на електротранспорт залишаються стабільними з грудня: проїхатися у трамваї та тролейбусі коштує 15 гривень, у міських маршрутках — 20 грн, а до 6-го кілометра Овідіопольської дороги — 40 грн. Найдорожчими залишаються маршрути №67 та №68 до Південного — 70 гривень.

В Одеській області оновили вартість проїзних квитків. Тепер учні сплачуватимуть від 120 до 160 грн, студенти — від 240 до 340, для загального населення ціна може сягати 567, а службові поїздки — до 756.

Таке подорожчання проїзду в Одеській області влада пояснює необхідністю забезпечити безперебійну роботу громадського транспорту. Водночас мешканці регіону сподіваються, що разом із підвищенням вартості зросте і якість наданих транспортних послуг.

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