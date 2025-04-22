Зафиксировано подорожание проезда в Одесской области как в городском, так и в пригородном транспорте – пассажирам приходится тратить больше, сообщает Politeka.

Рассказываем, где выросли цены.

Больше всего затронуло пригородные маршруты: в частности, проезд из областного центра в Южный подорожал сразу на 20 гривен — с 50 до 70 грн. Основные причины роста цен – повышение стоимости горючего, увеличение зарплат водителям и расходов на обслуживание транспорта.

В Измаиле проездная цена в маршрутках выросла с 15 до 20 гривен, что стало частью общей тенденции к подорожанию транспорта в регионе.

В Одессе же тарифы на электротранспорт остаются стабильными с декабря: проехаться в трамвае и троллейбусе стоит 15 гривен, в городских маршрутках — 20 грн, а до 6-го километра Овидиопольской дороги — 40 грн. Самыми дорогими остаются маршруты №67 и №68 в Южный — 70 гривен.

В Одесской области обновлена ​​стоимость проездных билетов. Теперь учащиеся будут платить от 120 до 160 грн, студенты - от 240 до 340, для общего населения цена может достигать 567, а служебные поездки - до 756.

Такое подорожание проезда в Одесской области власти объясняют необходимостью обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта. В то же время, жители региона надеются, что вместе с повышением стоимости вырастет и качество предоставленных транспортных услуг.

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