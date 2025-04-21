Безкоштовне житло для переселенців у Львові доступне, і його можна отримати за кількома адресами.

Безкоштовне житло для переселенців у Львові - це можливість знайти тимчасовий прихисток у безпечних та гідних умовах, повідомляє Politeka.net.

У місті працюють різні програми та ініціативи, спрямовані на підтримку людей, які через війну були змушені залишити свої домівки.

Дах над головою пропонується у кількох варіантах, зокрема для жінок та осіб, які потребують особливого догляду.

Окрема кімната для жінок 40+

Жінки віком від 40 років можуть розраховувати на довготривале проживання в окремій кімнаті трикімнатної квартири. Також тут пропонують допомогу в догляді за лежачими людьми з інвалідністю, які потребують постійної уваги.

Обов’язкові умови: відсутність шкідливих звичок та адекватна поведінка.

Контактна особа — Юрій: 067 673 29 48

Гуртожитки Львівського національного університету імені Івана Франка

Тут також можуть надати тимчасовий прихисток переселенцям. Щоб дізнатися про наявність місць, необхідно звернутися безпосередньо до адміністрації університету.

Шелтер на Замарстинівській, 274

Цей прихисток створений для внутрішньо переміщених осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують особливої уваги. Тут надають тимчасовий прихисток у безпечному середовищі.

Зверніть увагу: безкоштовне житло для переселенців у Львові та наявність вільних місць постійно змінюється. Перед приїздом обов’язково уточніть актуальну інформацію за вказаними контактами.

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