Бесплатное жилье для переселенцев во Львове доступно, и его можно получить по нескольким адресам.

Бесплатное жилье для переселенцев во Львове – это возможность найти временное убежище в безопасных и достойных условиях, сообщает Politeka.net.

В городе работают разные программы и инициативы, направленные на поддержку людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.

Крыша над головой предлагается в нескольких вариантах, в частности для женщин и лиц, нуждающихся в особом уходе.

Отдельная комната для женщин 40+

Женщины от 40 лет могут рассчитывать на длительное проживание в отдельной комнате трехкомнатной квартиры. Также здесь предлагают помощь в уходе за лежащими людьми с инвалидностью, нуждающимся в постоянном внимании.

Обязательные условия: отсутствие вредных привычек и адекватное поведение.

Контактное лицо - Юрий: 067 673 29 48

Общежития Львовского национального университета имени Ивана Франко

Здесь также могут предоставить временное убежище переселенцам. Чтобы узнать наличие мест, необходимо обратиться непосредственно в администрацию университета.

Шелтер на Замарстыновской, 274

Это убежище создано для внутренне перемещенных лиц, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в особом внимании.

Обратите внимание: бесплатное жилье для переселенцев во Львове и наличие свободных мест постоянно меняется. Перед приездом обязательно уточните текущую информацию по указанным контактам.

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