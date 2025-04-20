Яким буде прогноз погоди в Києві та області на понеділок, 21 квітня 2025 року, та коли чекати нової хвилі похолодання з дощами.

Синоптики розповіли, чим буде радувати мешканців прогноз погоди в Києві та області на понеділок, 21 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

У понеділок лише вдень на півдні країни, в Криму та Приазовʼї, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. У решті регіонів очікується багато сонця та тепла.

У Києві та області прогноз погоди на 21 квітня обіцяє мінливу хмарність, без опадів.

Вітер протягом доби змінних напрямків, досить легкий, швидкістю від трьох до восьми метрів за секунду, пише Politeka.

При цьому експерти Українського гідрометеорологічного центру попереджають, що в регіоні очікується надзвичаний 5 клас пожежної небезпеки, адже сухе та тепле повітря створює ідеальні умови для виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, особливо коли вітряно.

Температура повітря по області коливатиметься вночі від +8 до +13 тепла, а вдень від +21 до +26. У Києві прогноз погоди на 21 квітня передбачає +10+12 градусів тепла в нічні години та +24+26 протягом дня.

Синоптикиня Наталка Діденко у себе в Telegram-каналі розповіла, що загалом тиждень по Україні буде теплим, вдень температура повітря становитиме приблизно +20+24 градуси.

Але, за словами синоптика, наприкінці тижня, на Проводи, коли багато українців відвідують кладовища, метеорологічна ситуація раптово зміниться: прийдуть дощі, а температура знижуватиметься в суботу до +14+17, в неділю до +10+16.

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