Каким будет прогноз погоды в Киеве и области на понедельник, 21 апреля 2025 года, и когда ждать новой волны похолодания с дождями.

Синоптики рассказали, чем будет радовать жителей прогноз погоды в Киеве и области на понедельник, 21 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

В понедельник лишь днем ​​на юге страны, в Крыму и Приазовье, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В остальных регионах ожидается много солнца и тепла.

В Киеве и области прогноз погоды на 21 апреля обещает переменную облачность, без осадков.

Ветер в течение суток переменных направлений, достаточно легкий, скоростью от трех до восьми метров в секунду, пишет Politeka.

При этом эксперты Украинского гидрометеорологического центра предупреждают, что в регионе ожидается чрезвычайный 5 класс пожарной опасности, ведь сухой и теплый воздух создает идеальные условия для возникновения и распространения пожаров в экосистемах, особенно когда ветрено.

Температура воздуха по области будет колебаться ночью от +8 до +13 тепла, а днем ​​от +21 до +26. В Киеве прогноз погоды на 21 апреля предполагает +10+12 градусов тепла в ночные часы и +24+26 в течение дня.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале рассказала, что в общей сложности неделя по Украине будет теплой, днем ​​температура воздуха будет составлять примерно +20+24 градуса.

Но, по словам синоптика, в конце недели, на Проводы, когда многие украинские посещают кладбища, метеорологическая ситуация внезапно изменится: придут дожди, а температура будет снижаться в субботу до +14+17, в воскресенье до +10+16.

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