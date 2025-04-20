Яким буде прогноз погоди в Харкові та області на понеділок, 21 квітня 2025 року, та яка небезпека чекає мешканців протягом дня.

Синоптики Укргідрометцентру дали свіжий прогноз погоди в Харкові та області на понеділок, 21 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

В понеділок у регіоні буде малохмарно, без опадів. Про це повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології.

Вітер у Харкові та області, як передбачає прогноз погоди на 21 квітня, південно-західного напрямку вночі слабкий від двох до семи метрів за секунду, а вдень посилиться до 9-14 метрів за секунду.

Поєднання спеки та вітру несе небезпеку. Актуальним залишається оголошення Укргідрометцентру про надзвичайну (5 класу) пожежну небезпеку в регіоні, пише Politeka.

Оскільки метеорологічні умови максимально приємні для відпочинку на природі, мешканцям варто бути особливо обережними з відкритим вогнем, аби не допустити виникнення та розповсюдження пожежі в екосистемі.

У Харкові прогноз погоди на 21 квітня обіцяє вночі +6+8 градусів тепла, вдень спекотно, до +23+25 градусів. По області температура повітря коливатиметься від +5+10 в нічні години до +21+26 в денні.

За даними синоптиків, у вівторок знову утримуватиметься досить сильний вітер до 7-12 м/с, лишається підвищена пожежна небезпека, в нічні години температура становитиме +6+11, а протягом дня повітря знову прогріється до +21+26.

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