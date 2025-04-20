Каким будет прогноз погоды в Харькове и области на понедельник, 21 апреля 2025 года, и какая опасность ждет жителей в течение дня.

Синоптики Укргидрометцентра дали свежий прогноз погоды в Харькове и области на понедельник, 21 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

В понедельник в регионе будет облачно, без осадков. Об этом сообщили в региональном центре по гидрометеорологии.

Ветер в Харькове и области, как предполагает прогноз погоды на 21 апреля, юго-западного направления ночью слабый от двух до семи метров в секунду, а днем ​​усилится до 9-14 метров в секунду.

Сочетание жары и ветра несет опасность. Актуальным остается объявление Укргидрометцентра о чрезвычайной (5 класса) пожарной опасности в регионе, пишет Politeka.

Поскольку метеорологические условия максимально приятные для отдыха на природе, жителям следует быть особенно осторожными с открытым огнем, чтобы не допустить возникновения и распространения пожара в экосистеме.

В Харькове прогноз погоды на 21 апреля обещает ночью +6+8 градусов тепла, днем ​​жарко, до +23+25 градусов. По области температура воздуха будет колебаться от +5+10 в ночные часы до +21+26 в дневные.

По данным синоптиков, во вторник снова будет удерживаться достаточно сильный ветер до 7-12 м/с, остается повышенная пожарная опасность, в ночные часы температура будет +6+11, а в течение дня воздух снова прогреется до +21+26.

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