Якою буде ситуація з графіками відключення світла в Києві та області на Великдень, 20 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.
Загалом по Україні, як повідомили в компанії "Укренерго", завдяки сприятливим погодним умовам зменшилося споживання електроенергії.
Але виникла певна проблема: вдень, коли побутові сонячні електростанції активно працюють, доводиться обмежувати їх роботу, аби уникнути надлишку потужності в енергосистемі, а в вечірні години навпаки, коли енергія сонця недоступна, доводиться заміщувати потужність іншими видами генерації.
Тому в "Укренерго" звертаються до українців із закликом за можливості перенести використання потужних електроприладів і загалом максимальне енергоспоживання не період із 10 до 18 години, коли побутові СЕС найпродуктивніші, пише Politeka.
Також важливо розуміти, що ситуація в енергосистемі ускладнюється необхідністю відновлювати енергообʼєкти, які постраждали в результаті російських ракетно-дронових атак.
Наразі на Великдень, 20 квітня 2025 року, ДТЕК не планує проведення в Києві та області робіт, які потребували б запровадження графіків відключення світла.
Якщо ситуація зміниться, і ДТЕК запровадить додаткові обмеження на 20 квітня, про це повідомлять пізніше.
Але вже відомо, що локальні графіки відключення світла діятимуть у Київській області на наступному тижні, вже після великого свята.
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