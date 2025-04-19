Яка ситуація в енергосистемі буде на Великдень, 20 квітня 2025 року, та коли в Києві та області діятимуть графіки відключення світла.

Якою буде ситуація з графіками відключення світла в Києві та області на Великдень, 20 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

Загалом по Україні, як повідомили в компанії "Укренерго", завдяки сприятливим погодним умовам зменшилося споживання електроенергії.

Але виникла певна проблема: вдень, коли побутові сонячні електростанції активно працюють, доводиться обмежувати їх роботу, аби уникнути надлишку потужності в енергосистемі, а в вечірні години навпаки, коли енергія сонця недоступна, доводиться заміщувати потужність іншими видами генерації.

Тому в "Укренерго" звертаються до українців із закликом за можливості перенести використання потужних електроприладів і загалом максимальне енергоспоживання не період із 10 до 18 години, коли побутові СЕС найпродуктивніші, пише Politeka.

Також важливо розуміти, що ситуація в енергосистемі ускладнюється необхідністю відновлювати енергообʼєкти, які постраждали в результаті російських ракетно-дронових атак.

Наразі на Великдень, 20 квітня 2025 року, ДТЕК не планує проведення в Києві та області робіт, які потребували б запровадження графіків відключення світла.

Якщо ситуація зміниться, і ДТЕК запровадить додаткові обмеження на 20 квітня, про це повідомлять пізніше.

Але вже відомо, що локальні графіки відключення світла діятимуть у Київській області на наступному тижні, вже після великого свята.

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