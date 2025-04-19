Какая ситуация в энергосистеме будет на Пасху, 20 апреля 2025 года, и когда в Киеве и области будут действовать графики отключения света.

Какова будет ситуация с графиками отключения света в Киеве и области на Пасху, 20 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

В целом по Украине, как сообщили в компании "Укрэнерго", благодаря благоприятным погодным условиям уменьшилось потребление электроэнергии.

Но возникла определенная проблема: днем, когда бытовые солнечные электростанции активно работают, приходится ограничивать их работу во избежание избытка мощности в энергосистеме, а в вечерние часы наоборот, когда энергия солнца недоступна, приходится замещать мощность другими видами генерации.

Поэтому в "Укрэнерго" обращаются к украинцам с призывом по возможности перенести использование мощных электроприборов и в целом максимальное энергопотребление не период с 10 до 18 часов, когда бытовые СЭС самые производительные, пишет Politeka.

Также важно понимать, что ситуация в энергосистеме усложняется необходимостью восстанавливать энергообъекты, пострадавшие в результате российских ракетно-дроновых атак.

На Пасху, 20 апреля 2025 года, ДТЭК не планирует проведение в Киеве и области работ, которые требуют введения графиков отключения света.

Если ситуация изменится и ДТЭК введет дополнительные ограничения на 20 апреля, об этом сообщат позже.

Но уже известно, что локальные графики отключения света будут действовать в Киевской области на следующей неделе, уже после большого праздника.

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