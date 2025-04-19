Синоптики поділилися приємним прогнозом погоди в Києві та області на Великдень, 20 квітня 2025 року, але також попередили про небезпеку.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, в Києві та області прогноз погоди на 20 квітня 2025 року обіцяє мінливу хмарність, без опадів, пише Politeka.

Загалом по Україні на Великдень буде сонячно, тепло, без опадів, лише в західних регіонах місцями можливо пройдуть невеликі дощі, тому на свято можна вибиратися на природу.

Вітер у Києві та області, відповідно до прогнозу погоди, в неділю буде південно-східним, приємним і помірним, швидкістю до 5-10 метрів за секунду, повідомляє Politeka.

Експерти попереджають, що 20-21 квітня в регіоні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас). Тепле сухе повітря та вітер у поєднанні сприятимуть високій імовірності спалахування та розповсюдження пожеж в лісах та інших екосистемах, тому мешканцям варто бути особливо обережними з відкритим вогнем.

По Київській області прогноз погоди на 20 квітня передбачає вночі температуру від +6 до +11 градусів, а вдень від +19 до +24. У столиці очікується вночі +9+11 тепла, вдень +22+24 градуси.

Така погода триматиметься і протягом наступного робочого тижня, але на наступних вихідних, 26-27 числа, очікується різке погіршення метеорологічної ситуації. Передбачається, що знову прийдуть дощі з грозами, а температура повітря відчутно знизиться (приблизно до +11+17 градусів).

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