Синоптики поделились приятным прогнозом погоды в Киеве и области на Пасху, 20 апреля 2025 года, но также предупредили об опасности.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в Киеве и области прогноз погоды на 20 апреля 2025 года обещает переменную облачность, без осадков, пишет Politeka.

В целом по Украине на Пасху будет солнечно, тепло, без осадков, только в западных регионах местами, возможно, пройдут небольшие дожди, поэтому на праздник можно выбираться на природу.

Ветер в Киеве и области, согласно прогнозу погоды, в воскресенье будет юго-восточным, приятным и умеренным, скоростью до 5-10 метров в секунду, сообщает Politeka.

Эксперты предупреждают, что 20-21 апреля в регионе преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс). Теплый сухой воздух и ветер в сочетании будут способствовать высокой вероятности возгорания и распространения пожаров в лесах и других экосистемах, поэтому жителям следует быть особенно осторожными с открытым огнем.

По Киевской области прогноз погоды на 20 апреля предполагает ночью температуру от +6 до +11 градусов, а днем ​​от +19 до +24. В столице ожидается ночью +9+11 тепла, днем ​​+22+24 градуса.

Такая погода будет держаться и в течение следующей рабочей недели, но в следующие выходные, 26-27 числа, ожидается резкое ухудшение метеорологической ситуации. Предполагается, что снова придут дожди с грозами, а температура воздуха ощутимо снизится (приблизительно до +11+17 градусов).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о списке категорий людей, которые могут получить денежную помощь в Киеве.

Также Politeka писала, кто может выйти на пенсию в 50 лет с минимальным стажем.

Кроме того, Politeka рассказывала, когда будет введена уголовная ответственность для ТЦК и ВЛК.