Синоптики розповіли, чим порадує прогноз погоди в Харкові та області на неділю, 20 квітня 2025 року, коли українці відзначатимуть Великдень.

Прогноз погоди в Харкові та області на неділю, 20 квітня 2025 року, обіцяє мешканцям ідеальні умови для святкування Великодня, пише Politeka.

Протягом усієї доби в регіоні буде сонячно, без жодного натяку на опади.

Вітер, відповідно до прогнозу погоди в Харкові та області на 20 квітня, очікується південно-східного напрямку, 7-12 метрів за секунду, досить сильний.

Але є й мінус: через теплу суху та вітряну погоду в регіоні оголошено про пожежну небезпеку – в неділю в лісах пожежна небезпека відповідатиме 5 класу (надзвичайна), повідомляє Politeka.

За даними регіонального центру з гідрометеорології, по області температура повітря коливатиметься вночі від +5 до +10, а вдень підніметься до +20+25.

У Харкові прогноз погоди на 20 квітня обіцяє вночі +8+10 тепла, а вдень до +23+25.

Експерти Укргідрометцентру також розповіли, що на наступному тижні тепло в регіоні триматиметься. В понеділок очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер трішки послабне, його швидкість становитиме 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме +6+11 тепла, вдень до +20+25.

Метеорологи також відзначили, що в пʼятницю, 18 числа, було зафіксовано новий температурний рекорд – максимально термометри цього дня показали +24,9 градусів, що на 0,8 градусів більше за попередній максимум, зафіксований у 2016 році.

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