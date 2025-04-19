Синоптики рассказали, чем порадует прогноз погоды в Харькове и области на воскресенье, 20 апреля 2025 года, когда украинцы будут отмечать Пасху.

Прогноз погоды в Харькове и области на воскресенье, 20 апреля 2025, обещает жителям идеальные условия для празднования Пасхи, пишет Politeka.

На протяжении всех суток в регионе будет солнечно, без намека на осадки.

Ветер, согласно прогнозу погоды в Харькове и области на 20 апреля, ожидается юго-восточного направления, 7-12 метров в секунду, достаточно сильный.

Но есть и минус: из-за теплой сухой и ветреной погоды в регионе объявлено о пожарной опасности – в воскресенье в лесах пожарная опасность будет соответствовать 5 классу (чрезвычайная), сообщает Politeka.

По данным регионального центра по гидрометеорологии, по области температура воздуха будет колебаться ночью от +5 до +10, а днем ​​поднимется до +20+25.

В Харькове прогноз погоды на 20 апреля обещает ночью +8+10 тепла, а днем ​​до +23+25.

Эксперты Укргидрометцентра также рассказали, что на следующей неделе тепло в регионе будет держаться. В понедельник ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер немного ослабнет, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Температура ночью будет +6+11 тепла, днем ​​до +20+25.

Метеорологи также отметили, что в пятницу, 18 числа, был зафиксирован новый температурный рекорд – максимально термометры в этот день показали +24,9 градусов, что на 0,8 градусов больше предыдущего максимума, зафиксированного в 2016 году.

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