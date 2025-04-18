Графіки відключення світла 19 квітня у Дніпрі та області, дізнайтеся, де не буде електроенергії.

Жителів Дніпра та області попереджають про планові графіки відключення електроенергії у суботу, 19 квітня 2025 року, передає Politeka.

Постачання буде призупинено через проведення технічного обслуговування та профілактичних робіт на мережах.

Про це повідомила Центральна Енергетична Компанія (ЦЕК) та АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі".

У місті Синельникове 19 квітня з 08:30 до 18:30 будуть проводитися профілактичні роботи, у зв’язку з чим відбудеться тимчасове знеструмлення наступних вулиць:

Бараболкіна, Виконкомівська, Довженка, Елеваторна, Енергетиків, Заводська, Залізнична, Запорізька, Затишна, Каштанова, Кобзаря, Квітнева, Київська, Кутова, Молодіжна, Музична, Олеся Гончара, Павла Тичини, Полтавська, Поштова, Проліскова, Свободи, Севастопольська, Харківська, Центральна, Шляхетна, Ягідна, Ярова та провулок Затишний.

У Магдалинівській громаді також заплановані роботи. У період з 08:30 до 18:00 19 числа електроенергії не буде в селі Новопетрівка за такими адресами:

вулиці Вишнева та Миру.

Енергетики закликають жителів бути уважними та завчасно планувати справи, враховуючи тимчасові незручності.

Контакти для довідок:

Для стаціонарних телефонів: +38 (056) 790 99 00

Для мобільних: +38 (066) 790 99 00 / +38 (067) 790 99 00 / +38 (063) 790 99 00

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