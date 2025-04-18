Графики отключения света 19 апреля в Днепре и области узнайте, где не будет электроэнергии.

Жители Днепра и области предупреждают о плановых графиках отключения электроэнергии в субботу, 19 апреля 2025 года, передает Politeka.

Снабжение будет приостановлено из-за проведения технического обслуживания и профилактических работ на сетях.

Об этом сообщила Центральная Энергетическая Компания (ЦЭК) и "ДТЭК Днепровские электросети".

В городе Синельниково 19 апреля с 08:30 до 18:30 будут проводиться профилактические работы, в связи с чем произойдет временное обесточивание следующих улиц:

Бараболкина, Исполкомовская, Довженко, Элеваторная, Энергетиков, Заводская, Железнодорожная, Запорожская, Уютная, Каштановая, Кобзаря, Апрельская, Киевская, Угловая, Молодежная, Музыкальная, Олеся Гончара, Павла Тычины, Полтавская, Почтовая, Почтовая, Благородная, Ягодная, Яровая и переулок Уютный.

В Магдалиновской общине также запланированы работы. В период с 08:30 до 18:00 19 числа электроэнергии не будет в селе Новопетровка по следующим адресам:

улицы Вишневая и Мира.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и заблаговременно планировать дела, учитывая временные неудобства.

Контакты для справок:

Для стационарных телефонов: +38 (056) 790 99 00

Для мобильных: +38 (066) 790 99 00 / +38 (067) 790 99 00 / +38 (063) 790 99 00

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