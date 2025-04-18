Синоптики Укргідрометцентру поділилися прогнозом погоди в Харківській області на 19 квітян 2025 року та попередили про надзвичайну небезпеку.

Синоптики з регіонального центру гідрометеорології повідомили, яким буде прогноз погоди в Харкові та області на суботу, 19 квітня 2025 року, пише Politeka.

Ситуацію в регіоні визначатиме тепла суха повітряна маса. Протягом доби буде переважно сонячно, хмар мало, а опадів взагалі не передбачається.

Вітер південно-східного напрямку, досить рвучкий, швидкістю до 7-12 метрів за секунду.

Через суху теплу погоду та сильний вітер експерти попереджають про пожежну небезпеку в регіоні – з 19 по 21 квітня в лісах очікується надзвичайна пожежна небезпека (5 класу), повідомляє Politeka.

Що стосується температури повітря, то в Харкові прогноз погоди на 19 квітня обіцяє вночі +9+11 градусів тепла, вдень до +23+25. По області температура повітря коливатиметься від +6 до +11 в нічні години, та від +20 до +25 вдень.

У неділю, на Великдень, як відзначають синоптики гідрометцентру, прогноз погоди в Харкові та області також обіцяє максимально комфортні метеорологічні умови: мінлива хмарність, без опадів, вночі +6+11 тепла, вдень до +20+25.

З 22 числа в регіон можуть повернутися дощі, але невеликі та лише місцями, а з 25-28 – відбудеться чергова хвиля похолодання, температура повітря знизиться на 5-10 градусів.

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