Синоптики Укргидрометцентра поделились прогнозом погоды в Харьковской области на 19 апреля 2025 года и предупредили о чрезвычайной опасности.

Синоптики из регионального центра по гидрометеорологии сообщили, каким будет прогноз погоды в Харькове и области на субботу, 19 апреля 2025 года, пишет Politeka.

Ситуацию в регионе будет определять тёплая сухая воздушная масса. В течение суток преимущественно солнечно, облаков мало, а осадков вообще не предполагается.

Ветер юго-восточного направления, довольно порывистый, скоростью до 7-12 метров в секунду.

Из-за сухой теплой погоды и сильного ветра эксперты предупреждают о пожарной опасности в регионе – с 19 по 21 апреля в лесах ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класса), сообщает Politeka.

Что касается температуры воздуха, то в Харькове прогноз погоды на 19 апреля обещает ночью +9+11 градусов тепла, днем ​​до +23+25. По области температура воздуха будет колебаться от +6 до +11 в ночные часы и от +20 до +25 днем.

В воскресенье на Пасху, как отмечают синоптики гидрометцентра, прогноз погоды в Харькове и области также обещает максимально комфортные метеорологические условия: переменная облачность, без осадков, ночью +6+11 тепла, днем ​​до +20+25.

С 22 числа в регион могут вернуться дожди, но небольшие и лишь местами, а с 25-28 – произойдет очередная волна похолодания, температура воздуха снизится на 5-10 градусов.

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