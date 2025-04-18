Загроза на Великдень у Києві змушує міську владу та рятувальників бити на сполох, щоб створити безпечне середовище у місті на свята.

Загроза на Великдень у Києві передбачає, що 20 та 21 квітня у столиці та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки, повідомляє Politeka.

Про це офіційно попереджає Укргідрометцентр. У Києві та Київській області на Великдень та наступного дня прогнозують високий рівень пожежної небезпеки. Це означає, що будь-яке необережне поводження з вогнем може призвести до непоправних наслідків.

Мешканцям та гостям столиці варто бути максимально обачними під час відпочинку на природі, кажуть метеорологи. Рекомендується не розводити вогнища в невизначених місцях, а також не користуватися несправним електрообладнанням, яке може стати причиною займання.

Важливо також дотримуватись усіх правил протипожежної безпеки, адже навіть найменша недбалість може призвести до серйозних наслідків і стати загрозою на Великдень у Києві.

Крім того, у КМДА містянам нагадують, що зберігається заборона на відвідування лісових та лісопаркових територій в умовах воєнного стану, як пішки, так і на транспорті. Це рішення Ради оборони міста продовжує діяти, і його порушення може призвести до серйозних санкцій.

Особливу увагу треба звернути на заборону палити сухостій, яка діє на всій території нашої держави. За порушення цього правила передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу: для громадян — від 6 120 до 12 240 грн; для посадових осіб — від 21 420 до 30 600 грн.

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