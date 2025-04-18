Угроза на Пасху в Киеве заставляет городские власти и спасателей бить тревогу, чтобы создать безопасную среду в городе на праздники.

Угроза на Пасху в Киеве предусматривает, что 20 и 21 апреля в столице и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает Politeka.

Об этом официально предупреждает Укргидрометцентр. В Киеве и Киевской области на Пасху и на следующий день прогнозируют высокий уровень пожарной опасности.

Жителям и гостям столицы следует быть максимально осмотрительными во время отдыха на природе, говорят метеорологи. Рекомендуется не разводить костры в неопределенных местах, а также не пользоваться неисправным электрооборудованием, которое может стать причиной возгорания.

Важно также соблюдать все правила противопожарной безопасности, ведь даже малейшая небрежность может привести к серьезным последствиям и стать угрозой на Пасху в Киеве.

Кроме того, в КГГА горожанам напоминают, что сохраняется запрет на посещение лесных и лесопарковых территорий в условиях военного положения, как пешком, так и на транспорте. Это решение Совета обороны города продолжает действовать, и его нарушение может привести к серьезным санкциям.

Особое внимание следует обратить на запрет курить сухостой, действующий на всей территории нашего государства. За нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для граждан - от 6120 до 12240 грн; для должностных лиц - от 21 420 до 30 600 грн.

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