Допомога на оренду житла для ВПО у Дніпрі передбачає підтримку переселенців на 6 місяців і покликана підтримати такі родини.

Допомога на оренду житла для ВПО у Дніпрі дає людям можливість безоплатного проживання впродовж півроку, повідомляє Politeka.

Проєкт реалізує благодійний фонд «Право на захист», і його мета - підтримати родини внутрішньо переміщених осіб, які після вимушеного переїзду шукають стабільності й можливості адаптуватися до нового життя.

Програма буде актуальною для тих, хто проживає у місцях тимчасового перебування, як офіційно затверджених, так і таких, що використовуються не за призначенням (наприклад, садочки, школи чи лікарні).

Також вона доступна людям, які живуть в поганих умовах або під загрозою виселення. Ще один варіант, якщо сім'я мешкає у модульному містечку, яке можуть закрити.

Важливо, що участь у програмі потребує певного плану на майбутнє: переселенці повинні розуміти, як утримувати квартиру чи дім після закінчення ініціативи. Це може бути працевлаштування, додатковий підробіток, запуск власної справи чи перекваліфікація.

Після заповнення заявки відбір відбувається поетапно. Якщо дані відповідають критеріям, з вами зв’яжуться телефоном. Далі особиста зустріч. І вже після співбесіди ви можете потрапити до числа тих, хто отримає підтримку.

До слова, виплати надаються у цифрових доларах через додаток Vibrant. Вам прийде SMS із посиланням для завантаження застосунка. Допомога на оренду житла для ВПО у Дніпрі може стати чудовою можливістю для багатьох українців, які втікали з небезпечних регіонів.

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