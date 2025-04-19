Помощь на аренду жилья для ВПЛ в Днепре предполагает поддержку переселенцев на 6 месяцев и призвана поддержать такие семьи.

Помощь на аренду жилья для ВПЛ в Днепре дает людям возможность бесплатного проживания в течение полугода, сообщает Politeka.

Проект реализует благотворительный фонд «Право на защиту», и его цель – поддержать семьи внутренне перемещенных лиц, которые после вынужденного переезда ищут стабильность и возможность адаптироваться к новой жизни.

Программа актуальна для тех, кто проживает в местах временного пребывания, как официально утвержденных, так и используемых не по назначению (например, садики, школы или больницы).

Также она доступна людям, живущим в плохих условиях или под угрозой выселения. Еще один вариант, если семья проживает в модульном городке, который может быть закрыт.

Важно, что участие в программе требует определенного плана на будущее: переселенцы должны понимать, как содержать квартиру или дом после окончания инициативы. Это может быть трудоустройство, дополнительная подработка, запуск собственного дела или переквалификация.

После заполнения заявки отбор происходит поэтапно. Если данные соответствуют критериям, свяжитесь с вами по телефону. Дальше личная встреча. И уже после собеседования вы можете попасть в число тех, кто получит поддержку.

К слову, выплаты предоставляются в цифровых долларах через приложение Vibrant. Вам придет SMS со ссылкой для загрузки приложения. Помощь на аренду жилья для ВПЛ в Днепре может стать прекрасной возможностью для многих украинцев, бежавших из опасных регионов.

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