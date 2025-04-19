Допомога на оренду житла для ВПО передбачає грошову підтримку тих людей, які втікали від війни до більш безпечних місць.

Допомога на оренду житла для ВПО у Києві та області надається в межах проєкту, який реалізує благодійний фонд «Право на захист» у співпраці з УВК ООН у справах біженців, повідомляє Politeka.

Ініціатива покликана полегшити побутові труднощі тих, хто був змушений покинути свої домівки, і підтримати їхній шлях до стабільності. Йдеться про компенсацію вартості винайманої квартири впродовж шести місяців.

Допомога на оренду житла для ВПО у Києві доступна для кількох категорій заявників. Серед них переселенці або люди, які повернулися з-за кордону і наразі живуть у місцях тимчасового проживання, що входять до переліку відповідно до постанови Кабміну № 930.

Також йдеться про тих, хто мешкає у будівлях, не пристосованих для довготривалого життя, наприклад, у колишніх школах, дитсадках, медзакладах або модульних містечках. Окрема увага і людям, які вже орендують нерухомість, але мають ризик бути виселеними, або живуть у вкрай незадовільних умовах.

Обов’язкова умова - готовність заявників до самостійної оплати квартри після завершення програми. Для цього потрібно мати реалістичний план: знайти стабільну роботу, запустити власну справу або підвищити кваліфікацію, щоби згодом отримувати більше.

Крім того, учасники повинні самостійно знайти квартиру або будинок та внести оплату за перші два місяці. Ці кошти згодом компенсуються.

Якщо виникнуть питання, звертайтеся на гарячу лінію: 0800 750 104, або на альтернативні номери: 063 182 65 93, 063 18 26 745. Допомога на оренду житла для ВПО у Києві - це шанс для багатьох почати нову сторінку життя у більш стабільних умовах.

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