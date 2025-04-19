Помощь на аренду жилья для ВПЛ предполагает денежную поддержку тех людей, которые убегали от войны до более безопасных мест.

Помощь на аренду жилья для ВПЛ в Киеве и области предоставляется в рамках проекта, реализуемого благотворительным фондом «Право на защиту» в сотрудничестве с УИК ООН по делам беженцев, сообщает Politeka.

Инициатива призвана облегчить бытовые трудности тех, кто вынужден был покинуть свои дома, и поддержать их путь к стабильности. Речь идет о компенсации стоимости съемной квартиры в течение шести месяцев.

Помощь на аренду жилья для ВПЛ в Киеве доступно для нескольких категорий заявителей. Среди них переселенцы или люди, которые вернулись из-за границы и живут в местах временного проживания, входящих в перечень в соответствии с постановлением Кабмина № 930.

Также речь идет о проживающих в зданиях, не приспособленных для долговременной жизни, например, в бывших школах, детсадах, медучреждениях или модульных городках. Отдельное внимание и людям, которые уже арендуют недвижимость, но имеют риск быть выселенными или живут в крайне неудовлетворительных условиях.

Обязательное условие – готовность заявителей к самостоятельной оплате квартир после завершения программы. Для этого нужно иметь реалистичный план: найти стабильную работу, запустить собственное дело или повысить квалификацию, чтобы получать впоследствии больше.

Кроме того, участники должны самостоятельно найти квартиру или дом и внести оплату за первые два месяца.

Если возникнут вопросы, обращайтесь на горячую линию: 0800 750 104 или на альтернативные номера: 063 182 65 93, 063 18 26 745. Помощь на аренду жилья для ВПЛ в Киеве - это шанс для многих начать новую страницу жизни в более стабильных условиях.

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