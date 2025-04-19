Синоптики склали прогноз погоди в Запоріжжі на 20 квітня та розповіли, чого чекати на Великдень.

Прогноз погоди у Запоріжжі на 20 квітня обіцяє на Великдень сприятливу пору для прогулянок на свіжлму повітрі, повідомляє Politeka.net.

Синоптики розкрили подробиці, обіцяя сонячний день. Небо у місті буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без дождів. Стопчики термометра піднімуться до +22 вдень та до + 12 вночі.

Народний прогноз погоди у Запоріжжі на 19 квітня: якщо сьогодні дощ, то ярові будуть погані, а калина вродить гарно. З цього часу з'являються перші гриби – сморчки. Наші пращури спостерігали за небом: якщо на ньому було багато зірок – буде хороший врожай грибів і ягід.

Тобто великодній день обіцяє сприятливі умови для прогулянок, відпочинку на природі чи підготовки до свят. День буде тихим, теплим і по-весняному сонячним. Якщо ви збираєтесь провести час надворі — сміливо плануйте, адже погодних несподіванок не очікується.

20 квітня свткують не тільки Великдень, в церковному календарі – день пам’яті святого Феодора. Він народився в Константинополі у благочестивій і багатій родині. В молодості вирішив залишити мирське життя і стати ченцем. Подвизався у пустелі, стійко виносив будь-які тягості, носив власяницю і мало спав. За це його Господь наділив даром творити дива.

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