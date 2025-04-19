Синоптики составили прогноз погоды в Запорожье на 20 апреля и рассказали, чего ждать на Пасху.

Прогноз погоды в Запорожье на 20 апреля обещает на Пасху благоприятное время для прогулок на свежем воздухе, сообщает Politeka.net.

Синоптики раскрыли подробности, обещая солнечный день. Небо в городе будет ясным, таким оно останется на протяжении всего дня. Без дождей. Стопчики термометра поднимутся до +22 днем ​​и до +12 ночью.

Народный прогноз погоды в Запорожье на 19 апреля: если сегодня дождь, то яровые будут плохие, а калина уродит хорошо. С этого времени появляются первые грибы – сморчки. Наши предки приметили, если в это время погода будет хорошая, то и осень будет хорошая.

То есть, пасхальный день обещает благоприятные условия для прогулок, отдыха на природе или подготовки к праздникам. День будет тихим, теплым и по-весеннему солнечным. Если вы собираетесь провести время на улице, смело планируйте, ведь неожиданностей не ожидается.

20 апреля празднуют не только Пасху, в церковном календаре – день памяти святого Феодора. Он родился в Константинополе в благочестивой и богатой семье. В молодости решил оставить мирскую жизнь и стать монахом. Подвизался в пустыне, стойко выносил любые тягости, носил власяницу и мало спал. За это его Господь наделил даром творить чудеса.

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