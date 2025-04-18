Синоптики розповіли, яким буде прогноз погоди в Києві та області на 19 квітня 2025 року, та повідомили, коли чекати на нову хвилю похолодання та дощів із грозами.

Експерти поділилися детальним прогнозом погоди в Києві та області на суботу, 19 квітня 2025 року, напередодні Великодня, пише Politeka.

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що в суботу атмосферний фронт зумовить невелике похолодання та короткочасні дощі, але лише на заході України. У більшості ж регіонів буде сухо, тепло та переважно сонячно.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, протягом доби в регіоні очікується мінлива хмарність, без жодних опадів.

Вітер, як обіцяє прогноз погоди в Києві та області на 19 квітня, буде південно-західним, досить сильним, швидкістю до 7-12 метрів за секунду, повідомляє Politeka.

Температура повітря, відповідно до прогнозу погоди на 19 квітня, в Київській області коливатиметься від +7+12 градусів тепла в нічні години до +19+24 в денні. У столиці вночі очікується +10+12 градусів, а вдень приблизно +20+22.

Наталка Діденко додала, що в неділю, на Великдень, практично по всій Україні буде сонячно, без опадів і тепло – +20+24 градуси. У столиці знову +20+22.

Така комфортна метеорологічна ситуація триватиме в країні протягом наступного тижня, але на наступних вихідних, 26 і 27 числа, все різко зміниться – температура знизиться до +11+17, а також передбачаються дощі з грозами.

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