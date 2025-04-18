Синоптики рассказали, каким будет прогноз погоды в Киеве и области на 19 апреля 2025 года, и сообщили, когда ждать новой волны похолодания и дождей с грозами.

Эксперты поделились подробным прогнозом погоды в Киеве и области на субботу, 19 апреля 2025 года, в канун Пасхи, пишет Politeka.

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что в субботу атмосферный фронт обусловит небольшое похолодание и кратковременные дожди, но только на западе Украины. В большинстве регионов будет сухо, тепло и преимущественно солнечно.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в течение суток в регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер, как обещает прогноз погоды в Киеве и области на 19 апреля, будет юго-западным, достаточно сильным, скоростью до 7-12 метров в секунду, сообщает Politeka.

Температура воздуха, согласно прогнозу погоды на 19 апреля, в Киевской области будет колебаться от +7+12 градусов тепла в ночные часы до +19+24 в дневные часы. В столице ночью ожидается +10+12 градусов, а днем ​​около +20+22.

Наталья Диденко добавила, что в воскресенье, на Пасху, практически по всей Украине будет солнечно, без осадков и тепло – +20+24 градуса. В столице снова +20+22.

Такая комфортная метеорологическая ситуация будет продолжаться в стране на следующей неделе, но на следующих выходных, 26 и 27 числа, все резко изменится – температура снизится до +11+17, а также предполагаются дожди с грозами.

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