Нові графіки автобусів на Дніпропетровщині почали діяти у окремих населених пунктах, тож місцевим варто знати про зміни.

У прифронтових зонах ввели нові графіки автобусів на Дніпропетровщині, повідомляє Politeka.

Як повідомляє телеканал D1, у прифронтовій Новопавлівці вже з 22 квітня розпочинає курсувати соціальний громадський транспорт до Межової. Це не просто ще один маршрут, а скоріше життєво необхідна ініціатива для мешканців сіл, які залишилися фактично відрізаними від базової інфраструктури.

Цей розклад має полегшити доступ до лікарень, аптек, адміністративних центрів і просто зв'язати громади, які через війну опинилися на межі ізоляції.

Проєкт реалізований за підтримки Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA Ukraine) у партнерстві з гуманітарною місією «Проліска». Рейси курсуватимуть щовівторка. Виїзд із Новопавлівки призначено на 8:00, зворотній із Межової - о 13:00.

Транспорт розрахований на 18 пасажирів, посадка здійснюється на звичних місцевих зупинках. Щоб скористатися поїздкою, достатньо мати при собі документи та ІПН, які підтверджують проживання в громаді. Проїзд безкоштовний, а проїхатися до потрібного місця можна буде лише по вівторках.

Причиною запуску стало припинення сполучення наприкінці березня. Тоді комерційний перевізник скасував його через відсутність попиту і, звісно, через небезпеку. Люди залишились без можливості дістатися навіть до найближчої аптеки чи лікарні.

Нові графіки автобусів на Дніпропетровщині охоплюють і ширші території. Наразі у регіоні діють близько 20 таких. Вони забезпечують сполучення для майже сотні населених пунктів у Синельниківському, Нікопольському та Криворізькому районах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.