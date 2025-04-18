В прифронтовых зонах ввели новые графики автобусов в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

Как сообщает телеканал D1, в прифронтовой Новопавловке уже с 22 апреля начинает курсировать социальный общественный транспорт в Межевую. Это не просто еще один маршрут, а скорее жизненно необходимая инициатива для жителей деревень, которые остались фактически отрезанными от базовой инфраструктуры.

Это расписание должно облегчить доступ к больницам, аптекам, административным центрам и просто связать общины, которые из-за войны войны оказались на грани изоляции.

Проект реализован при поддержке Управления ООН по координации гуманитарных дел (OCHA Ukraine) в партнерстве с гуманитарной миссией «Пролисок». Рейсы будут курсировать каждый вторник, выезд из Новопавловки.

Транспорт рассчитан на 18 пассажиров, посадка производится на привычных местных остановках. Чтобы воспользоваться поездкой, достаточно иметь при себе документы и ИНН, подтверждающие проживание в общине. Проезд бесплатный, а проехаться в нужное место можно будет только по вторникам.

Причиной запуска стало прекращение сообщения в конце марта. Тогда коммерческий перевозчик отменил его из-за отсутствия спроса и, конечно, из-за опасности. Люди остались без возможности добраться даже до ближайшей аптеки или больницы.

Новые графики автобусов на Днепропетровщине охватывают и более широкие территории. В настоящее время в регионе действуют около 20 таких. Они обеспечивают сообщение для почти сотни населенных пунктов в Синельниковском, Никопольском и Криворожском районах.

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