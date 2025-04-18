Місцевих попередили про графіки відключення світла в Одесі та області на 19 квітня.

Графік відключення світла в Одесі та області заплановані на 19 квітня 2025 року, дізнайтеся, де не буде електроенергії, передає Politeka.

У «ДТЕК» попередили про проведення профілактичних робіт на Одещині задля підвищення надійності електропостачання.

В Ізмаїлі 19 квітня заплановане відключення електроенергії.

У зв’язку з цим 19 квітня з 8:00 до 19:00 буде тимчасово відсутнє світло на низці вулиць Ізмаїла.

Без світла тимчасово залишаться мешканці вулиць: Болградська, Виноградна, Гаврила Музиченка, Семенюка капітана, Кафедральна, Покровська, Торгова, Авраамівська, Бесарабська, Володимира Великого, Захисників Зміїного, Комерційна, Новокілійська, Семінарська, Сергія Бурлаченка, Старокілійська та провулків Володимира Івасюка і Покровського.

Для отримання додаткової інформації або консультацій можна звертатися до кол-центру:

Для стаціонарних телефонів: +38 (048) 705 90 90, для мобільних:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90

Email: center@oblenergo.odessa.ua

Також дізнатися про точний час відновлення електропостачання можна через офіційні онлайн-сервіси ДТЕК, чат-боти у Viber і Telegram або на сайті компанії.

Енергетики попереджають, що у разі перевантаження мереж можливі несподівані коригування графіків без попереднього повідомлення.

Фахівці закликають споживачів до раціонального використання електрики, особливо у вечірні години, щоб зменшити навантаження на систему й уникнути аварійних відключень.

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