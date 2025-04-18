Местных предупредили о графиках отключения света в Одессе и области на 19 апреля.

График отключения света в Одессе и области запланирован на 19 апреля 2025 года, узнайте, где не будет электроэнергии, передает Politeka.

В ДТЭК предупредили о проведении профилактических работ в Одесской области для повышения надежности электроснабжения.

В Измаиле 19 апреля запланировано отключение электроэнергии.

В этой связи 19 апреля с 8:00 до 19:00 будет временно отсутствовать свет на ряде улиц Измаила.

Без света временно останутся жители улиц: Болградская, Виноградная, Гаврила Музыченко, Семенюка капитана, Кафедральная, Покровская, Торговая, Авраамовская, Бессарабская, Владимира Великого, Защитников Змеиного, Коммерческая, Новокилейская, Семинарская, Сергея Ивасюка и Покровского.

Для получения дополнительной информации или консультаций можно обращаться в колл-центр:

Для стационарных телефонов: +38 (048) 705 90 90, для мобильных:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90

Электронная почта: center@oblenergo.odessa.ua

Также узнать о точном времени возобновления электроснабжения можно через официальные онлайн-сервисы ДТЭК, чат-боты в Viber и Telegram или на сайте компании.

Энергетики предупреждают, что при перегрузке сетей возможны неожиданные корректировки графиков без предварительного уведомления.

Специалисты призывают потребителей к рациональному использованию электричества, особенно в вечерние часы, чтобы снизить нагрузку на систему и избежать аварийных отключений.

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