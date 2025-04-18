График отключения света в Одессе и области запланирован на 19 апреля 2025 года, узнайте, где не будет электроэнергии, передает Politeka.
В ДТЭК предупредили о проведении профилактических работ в Одесской области для повышения надежности электроснабжения.
В Измаиле 19 апреля запланировано отключение электроэнергии.
В этой связи 19 апреля с 8:00 до 19:00 будет временно отсутствовать свет на ряде улиц Измаила.
Без света временно останутся жители улиц: Болградская, Виноградная, Гаврила Музыченко, Семенюка капитана, Кафедральная, Покровская, Торговая, Авраамовская, Бессарабская, Владимира Великого, Защитников Змеиного, Коммерческая, Новокилейская, Семинарская, Сергея Ивасюка и Покровского.
Для получения дополнительной информации или консультаций можно обращаться в колл-центр:
Для стационарных телефонов: +38 (048) 705 90 90, для мобильных:
+38 (068) 705 90 90
+38 (095) 705 90 90
+38 (073) 705 90 90
Электронная почта: center@oblenergo.odessa.ua
Также узнать о точном времени возобновления электроснабжения можно через официальные онлайн-сервисы ДТЭК, чат-боты в Viber и Telegram или на сайте компании.
Энергетики предупреждают, что при перегрузке сетей возможны неожиданные корректировки графиков без предварительного уведомления.
Специалисты призывают потребителей к рациональному использованию электричества, особенно в вечерние часы, чтобы снизить нагрузку на систему и избежать аварийных отключений.
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