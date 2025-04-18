Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі не планується, проте доведеться платити більше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі, проте частина мешканців заплатить більше через третю платіжку на газ, повідомляє Politeka.net.

Це закріплено в урядовій постанові №632 від 31 травня 2024 року, яка діє до кінця квітня.

Фіксований тариф на газ у розмірі 7,96 грн за кубометр також зберігається. Його продовжено до 31 жовтня 2025 року згідно з постановою уряду №356-2025-п. Ціна залишиться незмінною для побутових споживачів, яким постачає "Нафтогаз".

Проте у травні 2025 року частина українців зіштовхнеться з додатковими витратами на газ через запровадження так званої третьої платіжки. Вона стосуватиметься мешканців багатоквартирних будинків і охоплюватиме нову послугу — технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Вартість цієї послуги визначатиметься індивідуально для кожного будинку з урахуванням таких параметрів, як довжина труб, кількість з’єднань і наявність газових кранів. Сума розподілятиметься між усіма мешканцями. При цьому квитанції надходитимуть не щомісячно, а раз на три або п’ять років.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі не затроне електроенергію. У травні 2025 року тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться незмінним — 4,32 грн за кВт-год.

Однак скасовується пільгова ціна для споживачів, які використовують електроопалення. Раніше вони платили 2,64 грн за кВт-год у межах 2000 кВт на місяць. Тепер для них, як і для всіх інших, діятиме загальний тарифний план незалежно від обсягів споживання.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, "Майже 2 євро, майже Європа": українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.