Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье не планируется, однако придется платить больше.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье, однако, часть жителей заплатит больше через третью платежку на газ, сообщает Politeka.net.

Это закреплено в правительственном постановлении №632 от 31 мая 2024 года, которое действует до конца апреля.

Фиксированная стоимость в размере 7,96 грн за кубометр также сохраняется. Он продлен до 31 октября 2025 согласно постановлению правительства №356-2025-п. Цена останется неизменной для бытовых потребителей, которым поставляет "Нефтегаз".

Однако в мае 2025 года часть украинцев столкнется с дополнительными расходами на газ из-за введения так называемой третьей платежки. Она касается жителей многоквартирных домов и будет охватывать новую услугу — техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Стоимость будет определяться индивидуально для каждого дома с учетом таких параметров как длина труб, количество соединений и наличие газовых кранов. Сумма будет распределяться между всеми жителями. При этом квитанции будут поступать не ежемесячно, а раз в три или пять лет.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье не затронет электроэнергию. В мае 2025 года стоимость на электроэнергию для бытовых потребителей останется неизменным – 4,32 грн за кВт-ч.

Однако отменяется льготная цена для потребителей, использующих электроотопление. Раньше они платили 2,64 грн за кВт-ч в пределах 2000 кВт в месяц. Теперь для них, как и для всех остальных, будет действовать общий тарифный план вне зависимости от объемов потребления.

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