У нинішніх реаліях багато людей, змушених покинути рідні домівки через війну, шукають безкоштовне житло для ВПО в Одесі.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі сьогодні доступне у кількох форматах: від окремих квартир до благодійних шелтерів, повідомляє Politeka.

Розповідаємо про актуальні можливості для внутрішньо переміщених осіб, які шукають прихисток в облцентрі.

До прикладу, Сергій пропонує дах над головою у форматі окремої студії з усіма зручностями, включно з кухнею. Оселитися можуть тимчасово переміщені сім’ї. Водночас власник просить допомогти з внутрішнім оздобленням приміщення.

Це може бути взаємовигідна домовленість, адже окрім квартири він також розглядає можливість часткового працевлаштування для водіїв із категоріями С і С1. Звертатися до нього можна за телефоном 097 814 2970.

Ще одну ініціативу реалізовує благодійний фонд «Шлях до Дому». Організація надає безкоштовне житло для ВПО в Одесі, харчування та базову гуманітарну допомогу. Центр розташований в облцентрі, на вулиці Софіївській, 10. Проживання можливе від одного дня до місяця.

Важливо зазначити, що послуги надаються жінкам із дітьми або повним родинам. Самотніх чоловіків наразі не заселяють. Щоб уточнити деталі та домовитися про поселення, слід телефонувати Інні за номером +380639040022.

Крім тимчасового прихитку, у центрі можна отримати гаряче харчування, базові речі першої необхідності, психологічну підтримку, медичний огляд і, за потреби, медикаменти. Також передбачено організацію дозвілля для дітей, від творчих майстер-класів до розвивальних занять.

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