В нынешних реалиях многие люди, вынужденные покинуть родные дома из-за войны, ищут бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе сегодня доступно в нескольких форматах: от отдельных квартир до благотворительных шелтеров, сообщает Politeka.

Рассказываем об актуальных возможностях для внутренне перемещенных лиц, ищущих убежищ в облцентре.

К примеру, Сергей предлагает крышу над головой в формате отдельной студии со всеми удобствами, включая кухню. Поселиться могут временно перемещенные семьи. В то же время владелец просит помочь с внутренней отделкой помещения.

Это может быть взаимовыгодная договоренность, ведь кроме квартиры он также рассматривает возможность частичного трудоустройства для водителей категорий С и С1. Обращаться к нему можно по телефону 0978142970.

Еще одну инициативу реализует благотворительный фонд «Путь в Дом». Организация предоставляет бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе, питание и базовую гуманитарную помощь. Центр расположен в облцентре, на улице Софиевской, 10. Проживание возможно с одного дня до месяца.

Важно отметить, что услуги предоставляются женщинам с детьми или семьям. Одиноких мужчин пока не заселяют. Чтобы уточнить детали и договориться о поселении, следует звонить по номеру +380639040022.

Кроме временного прибежища, в центре можно получить горячее питание, базовые вещи первой необходимости, психологическую поддержку, медицинское освидетельствование и, при необходимости, медикаменты. Также предусмотрена организация досуга для детей, от творческих мастер-классов до развивающих занятий.

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