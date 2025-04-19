Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпрі не буде, проте частині містян прийдуть більші платіжки.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпрі тривожить багатьох, проте уряд прийняв важливе рішення, тому поки не варто турбуватись, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, чи зростуть ціни на електроенергію і газ з 1 травня.

Поточне підвищення цін не стосуються блакитного палива - в рамках річної фіксованої ціни, як і раніше, за кубометр газу платитимуть 7,96 грн.

Проте частина мешканців у травні 2025 року зіткнеться зі збільшенням витрат через появу третьої платіжки. Вона призначена для мешканців багатоквартирних будинків і стосується нової послуги — технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Вартість сервісу розраховуватиметься індивідуально і залежатиме від низки чинників, таких як довжина трубопроводу, кількість муфтових з’єднань і газових кранів у будівлі.

У травні 2025 року ми й надалі платитимемо за світло 4,32 грн/кВт-год. Згідно з постановою уряду, такий цінник був затверджений до кінця квітня. Втім, переглядання і підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпрі не планують.

Платити за електроенергію менше у травні зможуть споживачі, у чиїх будинках встановлені так званні двохзонні лічильники. Якщо з 7:00 до 23:00 ціни на електроенергію для них залишиться незмінним, то з 23:00 до 7:00 платити за кВт/год можна буде вдвічі менше.

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